Ceará é o primeiro time do Estado a vencer um jogo oficial fora do Brasil

No histórico, eram dois empates e duas derrotas de equipes cearenses em solo estrangeiro, com os clubes do Estado não tendo sequer marcado um gol

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, em Caracas/VEN, o Ceará se tornou o primeiro clube cearense a vencer um jogo oficial fora do Brasil. O futebol do Estado acumulava dois empates e duas derrotas em partidas disputadas em solo estrangeiro e sequer havia marcado um gol.

O Alvinegro já havia disputado outros três jogos como visitante na Copa Conmebol Sul-Americana em 2021. Foram dois empates por 0 a 0 com Arsenal de Sarandí-ARG e Bolívar-BOL, e uma derrota por 1 a 0 para o Jorge Wilstermann-BOL.

Já o Fortaleza só disputou um jogo fora do país, também pela Sul-Americana, em 2020, quando a competição ainda era disputada inteiramente em formato de mata-mata, e perdeu para o Independiente-ARG por 1 a 0 em Buenos Aires.

O Vovô também tem em seu histórico outra participação na competição em 2011, mas não chegou a jogar fora do país, pois nessa época, os clubes brasileiros passavam por uma eliminatória dentro do próprio país. O Ceará enfrentou o São Paulo e venceu o jogo de ida em casa por 2 a 1, mas fora, acabou sendo derrotado por 3 a 0.

O Tricolor também vai ter a oportunidade de se juntar ao Ceará nesta quarta-feira, 13, quando enfrenta o River Plate, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires/ARG. Já o Ceará, volta a jogar pela Sul-Americana no dia 26, de novo como visitante, contra o General Caballero, no Paraguai.

