Independiente vence General Caballero e fica a três pontos do Ceará na Sul-Americana

O Independiente-ARG venceu, nesta terça-feira, 12, o General Caballero-PAR por 2 a 0 e assumiu a segunda colocação do grupo G da Copa Conmebol Sul-Americana, ficando três pontos atrás do Ceará. O clube paraguaio e o Deportivo La Guaira dividem a 3ª e 4ª colocações com um ponto conquistado.

Assim como era previsto desde o sorteio, os resultados das duas primeiras rodadas mostram uma briga entre Ceará e Independiente pelo primeiro lugar, única posição que classifica para a fase de oitavas de final.



O Alvinegro venceu seus dois primeiros jogos e está com 100% de aproveitamento no certame continental. Na primeira rodada bateu o próprio clube argentino, por 2 a 1, em casa, nesta terça-feira, 12, derrotou o Deportivo La Guaira, por 2 a 0, na Venezuela, e é o líder isolado com seis pontos.

O Independiente vem logo na sequência, com três, mas ainda depende apenas das próprias forças para se classificar, já que ainda joga com o Ceará na última rodada em casa, em jogo que pode ser decisivo para a classificação.

Na próxima rodada, o Ceará visita o General Caballero e o Independiente joga também fora de casa, contra o Deportivo La Guaira. As partidas estão marcadas para o dia 26, às 19h15min.

Classificação - Grupo G - Copa Sul-Americana

1º Ceará - 6 pts

2º Independiente - 3 pts

3º Deportivo La Guaira - 1 pt

4º General Caballero - 1 pt

