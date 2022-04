Lima exalta campanha 100% do Ceará na Sul-Americana: "A gente está no topo"

O Ceará está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana após duas vitórias diante de Independiente e La Guaira. Na saída de campo do duelo contra a equipe venezuelana, o meia-atacante Lima exaltou o jogo feito pelo time nesta terça-feira, 12, e falou sobre o favoritismo do Alvinegro no certame.



"A gente fez um grande jogo aqui, a gente sabia que seria muito difícil, jogar contra eles. Então, a gente vem com duas vitórias seguidas, contra o Independiente e agora o La Guaira. Então agora é seguir, descansar, pensar no Campeonato Brasileiro e depois dar sequência na Sul-Americana", falou o jogador do Vovô.

Perguntado sobre o quanto o Ceará ainda pode render no torneio, Lima colocou o Vovô entre os favoritos pelo fato de o time ter demonstrando uma evolução nos últimos jogos. "O Ceará é muito grande, segunda vez participando da competição, a gente vem numa crescente, então nos sentimos entre os favoritos. Sabemos que são grandes equipes que disputam a competição, mas a gente ta no topo", finalizou.

