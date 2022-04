Vina completou 125 jogos pelo Ceará diante do La Guaira; veja os números

Autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana, o meio-campista Vina alcançou uma importante marca atuando pelo Vovô. Desde 2020 em Porangabuçu, o atleta de 30 anos completou, diante da equipe venezuelana, a sua partida número 125 vestindo a camisa preto-e-branco.

O gol marcado por Vina contra o La Guaira, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela, foi o primeiro da história do Ceará atuando fora do Brasil em um torneio internacional. Referência técnica do clube nas últimas temporadas, o meio-campista soma 39 tentos e 28 assistências em sua passagem pelo Vovô.

Artilheiro do Alvinegro em 2020 e 2021, o camisa 29 segue sendo peça importante para o Vovô neste ano. Em 15 jogos, Vina balançou as redes cinco vezes e deu três assistências — ou seja, é o líder de participações diretas em gols do Ceará na temporada.

Veja os números de Vina pelo Ceará:



Jogos: 125

Gols: 39

Assistências: 28

Título: Copa do Nordeste (2020)

Marcas pessoais: Artilheiro do Ceará na temporada 2020 e 2021; maior artilheiro do Ceará na Série A desde 1971

