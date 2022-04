Dorival Júnior exalta valentia do Ceará diante do Palmeiras e destaca atuação de Vina

A vitória do Ceará sobre o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, no último sábado, 9, garantiu paz para o início de trabalho de Dorival Júnior. Em cinco dias, o novo comandante alvinegro disputou os dois primeiros jogos como treinador do Vovô, conseguindo 100% de aproveitamento.

As vitórias conquistadas contra Independiente, da Argentina, pela Sul-Americana, e Verdão, na Série A, trouxeram novos ares ao elenco alvinegro após um início de temporada marcado por eliminações inesperadas. Apesar do bom início de trabalho, Dorival prega cautela.

Sobre o assunto Nino Paraíba exalta grupo do Ceará após vitória diante do Palmeiras: "Temos qualidade"

Presidente do Ceará promete protestar na CBF contra árbitro do jogo contra Palmeiras

Ceará negocia contratação do atacante Alex Sandro, artilheiro do Brusque

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É muito pouco. Foi uma boa semana, nada além disso. Nós não podemos ficar achando que as coisas já estão boas, que está tudo resolvido, que já temos uma equipe definitiva. Temos que ter os pés no chão, caminhar rodada a rodada, passo a passo", destacou o treinador.

Mesmo cauteloso, o treinador diz acreditar no potencial do grupo e que, caso as atuações se repitam, é possível acreditar em um ano mais tranquilo para o Vovô, lutando para alcançar melhores campanhas, tanto na Série A quanto na Sul-Americana.

"Acho que o Ceará tem qualidade de condições para poder fazê-lo, desde que mantenha essa postura apresentada, o que vimos aqui (no Allianz Parque) e no Castelão serão fundamentais para que encontremos o nosso caminho e consigamos uma arrancada, buscando as melhores colocações possíveis nas duas competições", projetou.

O treinador destacou ainda a "valentia, a coragem e a inteligência" da equipe para atuar diante do atual bicampeão da Libertadores. A atuação de Vina, que vem se adaptando a uma nova função em campo, foi motivo de destaque.

"A função que o Vinícius executou foi um diferencial, a todo momento ele flutuava entre linhas do adversário e conseguia fazer sempre uma parede muito positiva para chegada dos homens que vinham de trás", disse. Para Dorival, a movimentação do jogador foi responsável por parte das oportunidades criadas pelo Vovô durante a partida.

Sobre a mudança de postura apresentada pela equipe e as boas atuações no início de trabalho, Dorival divide os méritos com o ex-treinador do Vovô, Tiago Nunes. "É uma sequência de trabalho daquilo que foi deixado. O Tiago deixou uma equipe com ótimos comportamentos, logicamente você vai tentando melhorá-la dentro do possível e do necessário", afirmou.

O Ceará agora se prepara para o seu segundo desafio pela Copa Sul-Americana. A partida acontece já na próxima terça-feira, 12, às 19h15, quando o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Deportivo La Guaira, na Venezuela.

Tags