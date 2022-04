Nino Paraíba exalta grupo do Ceará após vitória diante do Palmeiras: "Temos qualidade"

Vovô bateu o Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque pela primeira rodada do Brasileirão na noite deste sábado, 9

O Ceará conquistou uma grande vitória diante do Palmeiras por 3 a 2 no Allianz Parque. Após o apito final, o lateral Nino Paraíba comemorou o triunfo exaltando o grupo alvinegro.

"A gente saiu do Estadual e depois da Copa do Nordeste, mas a nossa equipe e nosso grupo é excelente. A gente sabia que poderia mudar essa história na Sul-Americana e agora no Brasileirão. Essa vitória é para todos que falaram que a gente só tinha 1% de chance. Com esse 1%, demonstramos que temos qualidade e conseguimos ganhar do Palmeiras aqui dentro, que é muito difícil", pontuou o atleta.

O Alvinegro de Porangabuçu volta a entrar em campo na terça-feira, 12, quando enfrenta o Deportivo La Guaira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

