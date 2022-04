Ceará negocia contratação do atacante Alex Sandro, artilheiro do Brusque

A dois dias do fim da primeira janela de transferências da temporada, o Ceará se movimenta no mercado da bola em busca de reforços. À procura de peças para o setor ofensivo, o clube de Porangabuçu negocia a contratação do atacante Alex Sandro, do Brusque-SC, e tenta um acordo acerca da multa rescisória para chegar a um desfecho, apurou o Esportes O POVO.

Natural de Petrolina/PE, o jogador de 26 anos foi revelado pelo clube da própria cidade em 2012 e passou a rodar por outras equipes do Brasil: Sampaio Corrêa, Campinense, Cuiabá, Juazeirense, Globo, Juazeiro e Remo, até chegar ao próprio Brusque, no qual foi peça importante para o acesso à Série B em 2020. Alex Sandro ainda defendeu o Chungnam Asan, da Coreia do Sul, em 2021, antes de retornar ao time catarinense.

Em 2022, o camisa 9 vive a melhor temporada da carreira, o que atraiu o interesse do Alvinegro. Em 17 partidas, anotou 11 gols e deu duas assistências. Foi o artilheiro do Campeonato Catarinense, com dez tentos, e já iniciou a Série B do Brasileiro com bola na rede: marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Guarani, na última sexta-feira, 8.

O Vovô apresentou proposta que agradou ao estafe do jogador e discute com o Brusque a respeito da multa rescisória, que é de R$ 1,5 milhão. O valor é o principal entrave acerca da situação do atacante, que também foi alvo de outros clubes, como o Atlético-GO. Alex Sandro tem contrato até o final da Série B, em novembro, e já poderia assinar pré-contrato com alguma equipe a partir do próximo mês.

O Esportes O POVO apurou que o camisa 9 está empolgado com a possibilidade de se transferir para o Ceará, que disputa a Série A, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas não pretende forçar uma saída do Brusque. A expectativa é que o clube cearense consiga um acordo com os catarinenses para concretizar a negociação dentro do prazo da janela.

Implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta temporada, a janela de transferência abriu em 19 de janeiro e se encerra na próxima terça-feira, 12. O novo período para contratação de jogadores será de 18 de julho a 15 de agosto.

