Ceará faz proposta e tenta contatação de Dudu Hatamoto, do Botafogo-SP

Alvinegro mira empréstimo com opção de compra do jovem atacante do clube de Ribeirão Preto e quer concretizar negociação até terça-feira, 12

Disposto a reforçar o setor ofensivo para a sequência da temporada, o Ceará trabalha no mercado para conseguir novas peças para o elenco de Dorival Júnior. Além de Alex Sandro, artilheiro do Brusque, o clube de Porangabuçu tenta a contratação por empréstimo com opção de compra do jovem Eduardo Hatamoto, o Dudu, joia do Botafogo-SP, apurou o Esportes O POVO.

Cria do time de Ribeirão Preto, o camisa 11 está na Pantera desde 2018 e já era destaque nas categorias de base desde o sub-15. Chegou ao elenco profissional no final de 2020 e conquistou espaço na equipe a partir da temporada passada. O desempenho fez o nome do jogador de 18 anos ser especulado em outras equipes do país.

Em 2022, Dudu entrou em campo 15 vezes, marcou dois gols e deu uma assistência. No início da temporada, o Botafogo-SP estendeu o contrato do jovem até o final de 2024, com multa rescisória alta. O vínculo, entretanto, não é entrave na situação do jogador no mercado.

O Esportes O POVO apurou que o Alvinegro apresentou proposta formal à Pantera, que sinalizou de forma positiva a uma liberação por empréstimo com opção de compra. A intenção inicial é concretização a negociação até a próxima terça-feira, 12, prazo que se encerra a primeira janela de transferências do futebol brasileiro.

Focado no compromisso com o clube que o revelou, Dudu evita se envolver nas tratativas e deixa as conversas nas mãos do seu estafe, que analisa as possibilidades para a carreira do jovem atacante. O Botafogo-SP estreia neste domingo, 10, na Série C do Brasileiro, diante do Altos-PI.

Implementada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta temporada, a janela de transferência abriu em 19 de janeiro e se encerra na terça, 12. O novo período para contratação de jogadores será de 18 de julho a 15 de agosto.

