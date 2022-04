Ceará encara Independiente pela Sul-Americana em busca de volta por cima na temporada

O Alvinegro volta a campo depois de duas eliminações precoces no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste; será a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da equipe

O Ceará faz o seu primeiro jogo na temporada 2022 da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 5, diante do Independiente-ARG. O confronto também marca a estreia do novo técnico, Dorival Júnior, que foi anunciado pelo Alvinegro no dia 28 de março, após a eliminação do clube para o CRB-AL, na Copa do Nordeste. A partida acontece na Arena Castelão, às 19h15min, e terá transmissão da Conmebol TV e Rádio O POVO CBN.

O Vovô vê na competição internacional uma chance de buscar recuperação em um ano que começou com duas quedas precoces, no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, ambos nas quartas de final, que acabou culminando na demissão do técnico Tiago Nunes.

Com isso, o clube teve 12 dias sem jogos até a estreia na Sul-Americana, período em que Dorival Júnior chegou e teve um tempo precioso para colocar as suas primeiras ideias de jogo em prática. Nos primeiros testes, o professor utilizou um 4-3-3, com Vina de falso 9, e usando Lima e Mendoza pelas alas, além de um meio campo composto de três volantes.

Para o confronto, o treinador não vai contar com o lateral direito Buiú e o atacante Jael, que seguem em recuperação pós-cirúrgica. Matheus Peixoto, que chegou recentemente ao clube, segue tratando uma lesão no tornozelo e ainda é dúvida para a partida.

Já o Independiente, apesar de ser o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos, além de outros dois da Sul-Americana, passa por uma grave crise financeira e precisou negociar algumas de suas principais peças para essa temporada. Uma delas foi o atacante Silvio Romero, que assinou com o Fortaleza. O clube é o atual sétimo colocado no grupo B da Copa da Liga Argentina, e está fora da zona de classificação para a próxima fase. O "Rey de Copas", como o time é conhecido no continente, chegou à capital cearense na tarde dessa segunda-feira, 4.

Essa é a terceira participação do Vovô na competição, e a segunda no atual formato. Na primeira vez, em 2011, o Ceará disputou um confronto eliminatório contra o São Paulo pela primeira fase, e foi eliminado ao perder por 4 a 2 no placar agregado. Já na temporada passada, o Alvinegro entrou direto na fase de grupos e acabou em segundo em um grupo com Arsenal de Sarandí-ARG, Jorge Wilstermann-BOL e Bolívar-BOL, mas acabou não se classificando, porque pelo regulamento, só o primeiro colocado avança.

Mais de 40 mil torcedores devem estar presentes no estádio para o confronto. Será a primeira vez que o Alvinegro disputará um jogo oficial com presença da torcida contra uma equipe de fora do Brasil, já que na temporada passada, por conta das restrições causadas pelo vírus da Covid-19, a Arena Castelão não pôde receber presença de público. A venda de ingressos segue na sede do clube e nas lojas credenciadas, com valores dentre R$ 30 e R$ 120.

