Ceará realiza penúltimo treino em preparação para estreia na Copa Sul-Americana

O Ceará fez neste domingo, 3, o penúltimo treino antes da estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, 5, às 19h15, na Arena Castelão.

O elenco realizou trabalho tático e físico, a fim de melhorar o condicionamento para a partida de estreia na competição internacional. O treinamento foi a sexta atividade do técnico Dorival Júnior sob o comando do Alvinegro.

O Alvinegro teve uma semana sem jogos em razão da eliminação para o CRB-AL na Copa do Nordeste. Com isso, o novo treinador buscou conhecer o elenco e testar novas formações na equipe. Entre as simulações feitas, o treinador promoveu mudanças no setor ofensivo e de meio-campo. No treino da última sexta-feira, 1º, o técnico experimentou um esquema 4-3-3, com três volantes, Richard, Rodrigo Lindoso e Fernando Sobral, e Vina como falso 9.

O treinamento apronto para a partida diante do Independiente-ARG será realizado na tarde desta segunda-feira, 4. Antes do trabalho em campo, o atacante Steven Mendoza concederá entrevista coletiva pré-jogo.

