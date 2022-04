Ceará inscreve 45 jogadores na Copa Sul-Americana; confira lista

Vovô estreia na competição nesta terça-feira, 5, às 19 horas, no Castelão, diante do Independiente-ARG

O Ceará divulgou neste domingo, 3, a lista de jogadores inscritos para participar da Copa Sul-Americana e a numeração fixa de cada um deles. O Alvinegro do Porangabuçu inscreveu 45 atletas para a disputa do certame continental. O Vovô estreia na competição nesta terça-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, diante do Independiente-ARG.

A inscrição e substituição de novos jogadores podem ser feitas a partir das oitavas de final do certame. A ação fica limitada a cinco jogadores e qualquer alteração deve ser solicitada até 72 horas antes do início da fase. A Conmebol fará uma análise prévia para concordar ou não com as alterações.

Desta lista, 24 atletas vestiram a camisa do Vovô na última edição da Sul-Americana (João Ricardo, Messias, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Jael, Bruno Pacheco, Mendoza, Richard, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, David, Kelvyn, Geovane, Vinícius Machado, André Luiz, Marcos Ytalo, Vina, Davi Schneider, João Victor, Átila, Pedro Igor, Cléber e Lima). Outros seis jogadores inscritos pelo Alvinegro já jogaram a competição por outros clubes. (Nino Paraíba, Michel Macedo, Rodrigo Lindoso, Zé Roberto, Richard C. e Dentinho).

Confira atletas do Ceará inscritos para a Copa Sul-Americana:



Goleiros: João Ricardo (1), Richard (12), Vinícius Machado (24), André Luiz (26) e Davi Schneider (30).

Defensores: Nino Paraíba (2), Messias (3), Michel Macedo (4), Bruno Pacheco (6) Luiz Otávio (13), Lucas Ribeiro (14), Gabriel Lacerda (15), Kelyn (17), Marcos Ytalo (27), Victor Luís (33), Átila (34), Jefferson (38), Marcos Victor (44).

Meias: Rubens (5), Richardson (7), Fernando Sobral (8), David (16), Rodrigo Lindoso (19), Wescley (20), Geovane (21), David Ricardo (23), Richard C. (25), Vina (29), Da Guia (36), Léo Rafael (40), João Victor (41), Wendell (42) e Lima (41).

Atacantes: Jael (9), Steven Mendoza (10), Erick (11), Iuri Castilho (18), Zé Roberto (22), Matheus Peixoto (28), Dentinho (31), João Victor (32), Pedro Igor (35), Caio Rafael (37), Cléber (39), Felipe Micael (43).



