Mendoza projeta estreia difícil do Ceará na Sul-Americana: "É uma final para nós"

O atacante concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira, 4, destacando o duelo diante do Independiente-ARG, e falou do aprendizado conquistado no ano passado no certame continental

O atacante do Ceará, Stiven Mendoza, concedeu entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira, 4, e destacou o jogo de estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG. O colombiano falou da importância de começar com o pé direito, mas que todo jogo deve ser tratado como uma final.

"O primeiro jogo é muito importante para começar com o pé direito. Queremos fazer um excelente jogo e sair com os três pontos, mas todos os jogos são difíceis e importantes. O ano passado foi um aprendizado, por um ponto a gente ficou fora, então com certeza a gente vai dar muito mais para qualquer campo que for jogar, a gente sair com os três pontos", projetou.

O colombiano também falou que andou acompanhando um pouco o adversário argentino para ver um amigo dele em campo, o conterrâneo Andrés Roa, que atua no "Rey de Copas", mas disse que a preocupação maior tem sido o trabalho realizado dentro do próprio Alvinegro.

"A gente vem trabalhando, eu conheço um pouco do time deles e vai ser um rival complicado, e eu não duvido que meus companheiros também tenham olhado o jogo deles. Mas é aquilo que a gente sempre pensa e fala: a gente se preocupa mais com o nosso trabalho do dia a dia, e a gente está preparado para enfrentar esse jogo que, com certeza, vai ser muito difícil", disse.

Além do jogo desta terça-feira, 5, o atacante também falou sobre a sequência longe de casa do Ceará, que terá Palmeiras, no fim de semana, pelo Brasileirão, e Deportivo La Guaira, no meio da próxima semana, pela Sul-Americana.

"A gente sempre fala que os times daqui do Nordeste viajam muito e ficam muito tempo fora de casa, e é ruim mesmo. Mas a gente sabe que acontece e vamos ter que trabalhar concentrados, focados, porque vão ser jogos difíceis, de final mesmo. Se a gente conseguir os três pontos lá em São Paulo seria muito importante para nós, para viajar à Venezuela, não tranquilos, mas sim focados e com muito mais confiança. A gente sabe que as viagens vão ser pesadas, porque são muito longas, mas é ficar focado, tranquilo, falar muito com a família, que nesse caso, para mim, ajuda muito, e tratar cada jogo com uma final".

Ceará e Independiente se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 19h15min, na Arena Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana.

