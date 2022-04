Volante Richardson crê que estreia na "Sula" pode servir de recomeço para o Ceará na temporada

Jogador acredita que é hora de virar a página das eliminações precoces no Estadual e Copa do Nordeste e tentar reescrever a história de 2022 com a chegada de novas competições, apesar do nível de dificuldade delas ser maior

A estreia do Ceará na Copa Sul-Americana, marcada para terça-feira, 5, no Castelão, servirá para dar um reset (redefinir) na trajetória do clube em 2022. Pelo menos é o que espera o volante Richardson, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 1º.

O jogador defende que é necessário deixar para trás as frustrações no Estadual e Copa do Nordeste e buscar superação. "Não esquecer do que passou, é importante lembrar que a dor ainda existe, não só no torcedor, mas em nós atletas também, mas é tentar reescrever uma nova história nessa temporada a partir desta terça-feira", disse.

O primeiro desafio desse recomeço do Vovô na temporada é, de cara, o Independiente, da Argentina. Não bastasse um adversário cascudo pela frente, os jogadores do Ceará ainda vão lidar com a adaptação a um novo método de trabalho.

“A gente teve dois treinos inteiros com ele, muda um pouco da característica, da filosofia de trabalho, sobre o que ele enxerga de futebol comparado ao treinador anterior e precisamos assimilar isso o mais rápido possível, até porque a gente não tem tempo e nem margem de erro", comentou Richardson.

Apesar de ser um jogo de primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Ceará encara a partida contra o Independiente de forma decisiva. A equipe argentina é tida como a principal concorrente do Alvinegro pela liderança do Grupo G, que conta ainda com Deportivo La Guaira, da Venezuela, e General Caballero, do Paraguai. “É um confronto direto, pela análise que a gente faz dentro do grupo. Um concorrente direto pela classificação [...], então a preparação está sendo importante para a gente chegar bem preparado e fazer um bom jogo", avaliou.

O torneio da Conmebol é apenas uma das novidades que se apresentará para o Vovô a partir deste mês de abril. No próximo fim de semana se inicia a Série A do Brasileiro e em breve a terceira fase da Copa do Brasil. O volante defende que tudo isso tem que ser prensado de forma separada, mas que o grupo precisa estar focado em todas elas.

"A gente tem que focar jogo após jogo. Temos três competições de qualificação muito elevada, o nível dos confrontos vai ser maior dos que os que já vivenciamos, [...] vamos encontrar de novo um campeonato de mata-mata, que foi onde a gente deixou a desejar no início de temporada; então é ter muita cabeça fria, se preocupar com o processo do dia a dia para que a gente possa chegar com uma mentalidade vencedora, que o Dorival vem falando isso pra gente", revelou o camisa 7 do Vovô.



Richardson aproveitou para agradecer a adesão em massa de torcedores ao programa de sócios, que bateu a marca dos 40 mil. O volante afirmou que espera conseguir retribuir o apoio durante os jogos. “Agradecer a força, se não presencial, mas sentimental. Em um momento difícil estão abraçando a equipe e a gente espera dar essa resposta dentro do campo”, disse.

