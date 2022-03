Ceará nunca foi derrotado como mandante em torneios continentais

Próximo de estrear na Copa Sul-Americana de 2022 diante do Independiente-ARG, duelo que acontece na próxima terça-feira, 5 de abril, na Arena Castelão, o Ceará nunca foi derrotado como mandante em competições continentais. Além da edição deste ano, o Vovô tem outras três participações: uma pela já extinta Copa Conmebol (1995) e duas pela Sula (2010 e 2021).

Em 1995 o Ceará participou da sua primeira competição internacional, a Copa Conmebol, disputada entre 1992 e 1999. O Vovô conquistou o direito de disputar o certame daquele ano após ter sido vice-campeão da Copa do Brasil em 1994.

Na primeira fase do torneio — que já era configurada como oitavas de final —, realizada no formato eliminatório em confrontos de ida e volta, o Alvinegro encarou o Corinthians de Marcelinho Carioca e empatou por 1 a 1 no antigo Castelão, em Fortaleza (CE). No Pacaembu, em São Paulo (SP), o duelo voltou a terminar com placar igualado no tempo regulamentar (2 a 2) e a decisão foi para os pênaltis, onde o clube paulista levou a melhor (7 a 6).

Em 2010, desta vez pela Copa Sul-Americana, o Vovô enfrentou o São Paulo na fase introdutória da competição, que no antigo formato colocava equipes do mesmo país para se enfrentar em duelo eliminatório de ida e volta. No primeiro jogo, realizado no estádio Presidente Vargas, Rivaldo abriu o placar para o Tricolor, mas Rudinei e Marcelo Nicácio garantiram o triunfo alvinegro. No Morumbi, entretanto, a equipe paulista venceu por 3 a 0 e eliminou o time cearense.

Na última temporada, o Ceará voltou a participar de um torneio continental após 11 anos. Diferente de outras edições, o formato mudou, passando a ter oito grupos com quatro equipes, que se enfrentam em jogos de ida e volta, onde somente o primeiro colocado avança às oitavas de final. Em 2021, o Vovô caiu no Grupo C, com o Arsenal de Sarandí-ARG, Bolívar-BOL e Jorge Wilstermann (BOL).

A estreia foi diante do Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, com vitória tranquila por 3 a 1. Nos outros dois confrontos disputados no Gigante da Boa Vista, triunfo por 2 a 0 sobre o Bolívar e empate por 0 a 0 com o Arsenal de Sarandí. Líder durante boa parte da fase de grupos, o Vovô deixou escapar a classificação na última rodada ao ser derrotado pelo Jorge Wilstermann fora de casa.

Nesta temporada o Ceará fará parte do Grupo G, com Independiente-ARG, Deportivo La Guaira-VEN e General Caballero-PAR. Confira o guia completo da Copa Sul-Americana 2022 clicando aqui.

