Ceará atinge marca histórica de 40 mil sócios e alcança meta estipulada para 2022

Maior programa de sócios-torcedores do Nordeste, o Vovô tem pela frente a disputa da Copa Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil, e a tendência é de que os números de associados siga em ascensão

O Ceará atingiu a histórica marca de 40 mil sócios-torcedores e alcançou a meta estabelecida pelo clube para a temporada de 2022. Restando poucos dias para a estreia do Vovô na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG, confronto que acontecerá na próxima terça-feira, 5, às 19h15min, na Arena Castelão, a tendência é de que o número de associados siga em ascensão.

A estratégia do Ceará de tornar o programa de sócio-torcedor algo acessível, com preços atrativos e frequentes feirões promocionais, funcionou. Não à toa, o Alvinegro de Porangabuçu tem, apesar dos resultados negativos neste início de ano, como as eliminações precoces no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o maior número de associados da região, feito expressivo e importante para o clube.

Em 2021, o Ceará arrecadou mais de R$ 12 milhões somente com sócios-torcedores, valor recorde para o clube. Neste ano, a expectativa é de que a receita gerada pelos associados cresça e chegue a R$ 16 milhões, o que representaria 10% do orçamento previsto para a temporada.