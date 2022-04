Com retorno de Richard e Michel Macedo, como fica a disputa por posição no Ceará

Recuperados de lesão, atletas desfalcaram o Ceará no último mês e voltam a ser opção com novo treinador

Titulares do Ceará no início da temporada, o volante Richard e o lateral-direito Michel Macedo foram desfalques do time por lesão no último mês de março. Recuperados, os atletas brigam novamente para reconquistar o espaço com o novo técnico no comando.

Na lateral, Nino Paraíba assumiu a responsabilidade e foi o titular nos últimos quatro jogos da equipe, anotando duas assistências, nos confrontos contra CSA e Tuna Luso-PA. Já na posição de primeiro volante, o zagueiro Lucas Ribeiro foi improvisado como o substituto imediato de Richard, mas nas últimas partidas cedeu a posição para Rodrigo Lindoso, que atuou na função de cabeça de área.

Sobre o assunto Ceará nunca foi derrotado como mandante em torneios continentais

Presidente do Ceará avalia grupo na Sul-Americana e aponta Independiente como favorito

Ceará atinge marca histórica de 40 mil sócios e alcança meta estipulada para 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tendência é que tanto Michel Macedo quanto Richard deverão começar no banco de reservas para o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana e ganhem minutos no Brasileirão, onde Dorival Júnior pode fazer um rodízio de atletas para evitar desgaste físico e novas lesões no plantel.

Richard, no entanto, era fundamental na fase ofensiva da equipe de Tiago Nunes, se posicionando entre os dois zagueiros e sendo o responsável pela saída de bola do time. Apesar de ter disputado apenas cinco jogos na Copa do Nordeste, o volante foi o jogador com maior média de passes certos do Ceará no torneio, segundo o FootStats, com 44,60 passes efetuados por jogo.

Além disso, Richard também terminou a competição como o segundo atleta que mais desarmou da equipe alvinegra, com 11, atrás somente do meia-atacante Lima, que fez 14, e deve ser o escolhido de Dorival para dar dinâmica e consistência defensiva no meio-campo. Em comparação, Rodrigo Lindoso não realizou nenhum desarme nos dois jogos que atuou no Nordestão, e ainda não fez uma partida de destaque no time.

Com dois laterais que apoiam bem o ataque, a briga para assumir o lado direito da defesa do Ceará deve ser mais acirrada. No entanto, por estar com mais ritmo de jogo, é provável que Nino Paraíba permaneça na equipe principal de Dorival. O jogador foi quem mais acertou cruzamentos no Vovô no Nordestão, com 11 ações certas.

Vale pontuar que o atleta pode se beneficiar no sistema de Dorival Júnior, que gosta de jogar com dois atletas de velocidade no lado de campo, próximos à linha lateral. Logo, Nino pode preencher esse espaço e liberar Lima, que também atua pela direita, a ocupar uma região um pouco mais centralizada.

Tags