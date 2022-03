Presidente do Ceará avalia grupo na Sul-Americana e aponta Independiente como favorito

Presidente do Ceará, Robinson de Castro vê força do clube argentino na chave, mas aponta chance do Alvinegro para avançar na competição

O Ceará estreia na Sul-Americana na próxima terça-feira, 5, no Castelão, contra o Independiente-ARG, dono de sete taças da Libertadores e duas da Sula e conhecido como o Rei de Copas. O Vovô está no grupo G, que tem ainda o Deportivo La Guaira-VEN e General Caballero-PAR. Presidente do Ceará, Robinson de Castro aponta força do clube argentino na chave, mas acredita em chance de classificação.

"É um grupo que a gente tem possibilidade de se classificar. O Independiente é o mais forte do grupo por ter uma história grande em competições internacionais, um grande campeão, mas não vive um bom momento. A gente tem condições de avançar sim", afirmou o dirigente ao Esportes O POVO.

O principal adversário do Ceará na etapa inicial do torneio é o Independiente. A equipe de Avellaneda passa por reformulação na temporada de 2022 após perder peças importantes do elenco, como Silvio Romero e Fabricio Bustos que foram para Fortaleza e Internacional, e enfrenta crise financeira.

Os demais rivais como Deportivo La Guaira e General Caballero têm pouca tradição no cenário sul-americano. O ideal é que o Ceará vença todos os jogos dentro de casa e alcance pelo menos dois empates como visitante.

Confira a tabela do Ceará na fase de grupos da Copa Sul-Americana:

5/4 - Ceará xIndependiente-ARG - Castelão/19 horas

12/4 - Deportivo La Guaira-VEN x Ceará - Olímpico/19h

26/4 - General Cabellero-PARxCeará - Indefinido/19 horas

3/5 - Ceará x Deportivo La Guaira-VEN - Castelão/21h30min

17/5 - Cearáx General Cabellero-PAR - Castelão/19h15min

25/5 - Independiente-ARG x Ceará - Libertadores de América/21h30min

