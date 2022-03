Dorival Júnior é oficializado como novo técnico do Ceará

Com contrato até o fim de 2022, o treinador irá comandar o Vovô na Copa do Brasil, na Série A do Brasileirão e na Copa Sul-Americana

Dorival Júnior é o novo técnico do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu anunciou a chegada do novo treinador na tarde desta segunda-feira, 28. O contrato com o Vovô irá até o final de 2022. Até lá, a equipe irá disputar Copa do Brasil, Série A do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

O novo treinador chega para substituir Tiago Nunes, que foi desligado do cargo após a eliminação do Alvinegro para o CRB na Copa do Nordeste. O técnico tem estreia marcada contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, no dia 5 de abril.

Treinador experiente, Dorival Júnior teve passagens por equipes de maior expressão no Brasil ao longo da última década. O último trabalho do comandante, porém, foi em 2020, quando treinou o Athletico Paranaense por 18 jogos até ser demitido após uma série de quatro derrotas consecutivas. Vale ressaltar que dos quatro reveses, o treinador só havia comandado a equipe em um, pois estava afastado por contrair Covid-19. (Com Pedro Mairton/Especial para O POVO)

