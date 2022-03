Ceará alcança marca de 39 mil sócios-torcedores

Número é recorde do programa de sócios do Vovô, mas o clube ainda busca a meta dos 40 mil associados

O Ceará alcançou a marca de 39 mil sócios-torcedores na tarde desta quarta-feira, 30. O número é recorde do programa de associados do Vovô, segundo o próprio clube. A meta para a temporada, porém, é de 40 mil torcedores oficiais.

O Alvinegro chega a esta marca expressiva às vésperas de estreia do clube na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, consideradas as competições mais atrativas do ano. A adesão contínua dos torcedores mesmo diante das eliminações recentes, no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, também mostra que a torcida tem procurado fazer a parte dela para ver o clube reagir nos certames que tem pela frente.

O número absoluto até a manhã desta quarta-feira, 30, é de 39.001 associados. Para 2020, o Vovô espera arrecadar R$ 16 milhões com o programa de sócios-torcedores, o que representa 10% do orçamento previsto para a temporada.



