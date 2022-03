Ceará confirma parcial de 20 mil torcedores para jogo contra o Independiente pela Sul-Americana

As equipes se enfrentam no dia 5 de abril, às 19h15, na Arena Castelão

O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira, 30, a parcial de ingressos para o duelo de estreia na Sul-Americana contra o Independiente-ARG. Em menos de 24 horas, mais de 20 mil torcedores garantiram presença para a partida, entre check-ins realizados e ingressos vendidos. As equipes se enfrentam no dia 5 de abril, às 19h15, na Arena Castelão.

O check-in para o confronto contra o clube argentino foi aberto na segunda-feira, 29. Os ingressos estão disponíveis nas lojas físicas do clube e no site Vozão Tickets. O valor das entradas inteiras variam de R$ 60 a R$ 250.

Para acompanhar o jogo no Castelão é preciso apresentar o passaporte vacinal com as três doses contra a Covid-19. A exigência é válida para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja os valores dos ingressos:

Superior (Norte e Sul): R$ 60,00

Superior Central: R$ 80,00

Inferior (Norte e Sul): R$ 70,00

Inferior Central (Bossa nova) :R$ 120,00

Especial: R$ 120,00

Premium: R$ 250,00



Tags