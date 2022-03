Dorival diz que confia no elenco do Ceará e garante encontrar quem coloque a bola para dentro

Novo técnico do Vovô afirmou que os jogadores que já estão em Porangabuçu tem condições de dar uma resposta em campo e acredita que o fato do time estar criando fará com que, em algum momento apareça jogadores para converterem as oportunidades que aparecem

Na primeira coletiva oficial como técnico do Ceará, Dorival Júnior reconheceu o trabalho do ex-técnico do clube, Tiago Nunes. Questionado sobre a dificuldade que os atacantes do clube têm em converter as chances criadas em gols, o novo comandante alvinegro afirmou que a criação é o mais importante e portanto vai aparecer quem empurre a bola para a meta.

"Acho que o principal está acontecendo, nós estamos criando. E se uma equipe cria com esse volume, em algum momento nós encontraremos aqueles que vão estar colocando para dentro. Me preocuparia muito mais se não estivéssemos criando. Acho que esse é um ponto que me deixa um pouco mais tranquilo, sinal que o trabalho do Tiago (Nunes) vinha mostrando um processo de evolução. Em algum instante encontraremos esses jogadores que de repente coloquem para dentro", acredita.

Esse alguém, pelo menos por ora, deve estar dentro do próprio elenco. O novo técnico do Vovô não falou em contratações e disse confiar bastante no elenco que o clube possui para alcançar as mudanças necessárias.

"Eu confio muito nesse elenco, tenho certeza que o Ceará tem um time forte, valente, um time que já nos mostrou um lado muito positivo em outras situações, que, de repente, passa por um momento de instabilidade, mas o ser humano tem o poder de buscar um reequilíbrio e regenerar um momento de dificuldade, passando por essas situações, enfrentando essas situações, e, de repente, dando uma virada ali na frente, por isso que existe uma confiança muito grande que este mesmo elenco possa nos dar uma resposta", disse.

Dorival falou sobre as eliminações que o Ceará já sofreu na temporada e afirmou que é importante que elas tenham incomodado internamente, para que o grupo se sinta motivado a reagir.

“É um momento dolorido, não tenho dúvida disso, e esse sentimento eu também teria se fosse torcedor, não tem como esconder uma situação como essa. Agora, incomodou a todos nós, está incomodando, e isso é bom, ótimo sinal, de que temos hombridade e precisamos enfrentar uma situação como essa, não vamos nos encolher, não vamos dar passo atrás, ao contrário, vamos enfrentar, mostrando ao nosso torcedor que podem confiar e acreditar porque temos capacidade de reverter um quadro como esse, é questão de tempo", garante.



