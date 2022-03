Adversários na Copa do Nordeste, Ceará não perde para o CRB há cinco jogos

A última derrota do Alvinegro para os alagoanos ocorreu em 2017, pela Série B do Brasileirão; no Nordestão são quatro jogos consecutivos sem perder para os adversários

O duelo entre Ceará x CRB-AL pelas quartas de final da Copa do Nordeste será o 10° confronto entre as equipes na história do torneio, onde o Alvinegro não perde para os alagoanos há quatro partidas. E considerando todas as competições, a invencibilidade é ainda maior, com cinco jogos onde o Vovô não é vencido pelo Galo da Praia. A bola vai rolar às 19 horas desta quinta-feira, 24, na Arena Castelão.



A última vez que o Ceará foi derrotado para o CRB ocorreu em 2017, ainda pela Série B do Brasileirão, quando o time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira perdeu por 1 a 0, fora de casa. Já pela Copa do Nordeste, a última vez em que o Alvinegro foi superado pelos alagoanos foi em 2014, em jogo válido pela fase de grupos do torneio e que terminou com o placar de 2 a 0 para os alvirrubros, também fora dos mandos do Vovô.

A última vez em que Ceará e CRB se enfrentaram foi em 2020, pela fase de grupos do Nordestão. Naquela ocasião, o Alvinegro jogou fora de casa e derrotou os alagoanos por 2 a 1, com gols de Vina e Bérgson, enquanto João Carlos descontou para os mandantes já nos acréscimos da etapa complementar.

Os times se enfrentaram pelas quartas de final do torneio em 2018, edição que marcou a última vez em que todos os jogos do mata-mata eram de ida e volta. Na disputa, o Ceará empatou a primeira partida fora de casa por 3 a 3 e depois por 0 a 0 no Castelão, e acabou se classificando pela regra do gol fora de casa.

Como mandante, o Ceará nunca perdeu para o CRB na história da competição. São três partidas no total, com dois empates e uma vitória para o Alvinegro.

O placar mais elástico do duelo no torneio regional pertence ao Alvinegro, que goleou o Galo por 5 a 0 no Castelão, em 2014. Naquele jogo, o time comandado por Sérgio Soares fez quatro gols ainda no primeiro tempo e Magno Alves, que já havia anotado o terceiro tento do time, fechou a goleada na etapa complementar. Anderson, Ricardinho e Bill também balançaram as redes.

Quem avançar para a semifinal enfrentará o Sport, que derrotou o CSA na última terça-feira, 22, nos pênaltis. Em caso de classificação do Ceará, o Vovô decidirá a partida jogando como mandante, já que tem o aproveitamento melhor que o Rubro-Negro.

