Luiz Otávio treina com o restante do time e deve ser opção para o Ceará contra o CRB

Desfalque do Ceará contra o Campinense-PB, no sábado passado, 19, o zagueiro Luiz Otávio tem chances de estar à disposição para defender o Vovô no duelo de quartas de final da Copa do Nordeste, quinta-feira, 24, contra o CRB-AL.

No treino desta terça-feira, 22, o defensor já treinou com bola junto do restante do grupo. No último boletim médico divulgado pelo Ceará, sábado, Luiz Otávio aparecia com um edema na panturrilha direita. Na reapresentação, segunda-feira, 21, ele treinou separado, mas já dá sinais de estar recuperado.

Se estiver à disposição, Luiz Otávio deve entrar como titular diante do CRB, na vaga de Lucas Ribeiro. O técnico do Alvinegro, Tiago Nunes, ainda tem o treino de quarta-feira, 23, à tarde, para analisar se o zagueiro tem ou não condição de jogo. A recuperação dos jogadores, inclusive, foi a prioridade da comissão técnica desde o fim da partida em Campina Grande.

“O primeiro foco foi a recuperação dos atletas. Tivemos uma viagem difícil no fim de semana e tivemos de buscar a recuperação física para que todos estivessem 100% bem para depois a gente trabalhar estrategicamente nos dois treinamentos que estamos tendo para que possamos nos preparar para as condições que vamos enfrentar contra o CRB”, disse Nunes, ao site oficial do clube.

O trabalho da manhã desta terça, ao qual Luiz Otávio participou normalmente, foi um dos treinos táticos para encarar o Galo da Praia, no Castelão.



