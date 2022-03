Partida entre Ceará e CRB já conta com 20 mil lugares reservados

Público já é o maior em um jogo do Alvinegro na temporada 2022. Até aqui, o recorde foi em Ceará x CSA, pela 7ª rodada da primeira fase do torneio, com 16.623 presentes.

Válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a partida única entre Ceará e CRB-AL, marcada para esta quinta-feira, às 19 horas, no Castelão, já possui mais de 20 mil torcedores alvinegros confirmados.

A parcial foi divulgada no início da noite desta terça-feira, 22, e se todos que reservaram lugares via check-in e compraram bilhetes avulsos comparecerem, já será o maior público em um jogo do Alvinegro na temporada 2022. Até aqui, o recorde foi em Ceará x CSA, pela 7ª rodada da primeira fase do torneio, com 16.623 presentes.

Os preços dos ingressos variam de R$ 40 a R$ 200, mas o clube tem aproveitado a partida para promover o feirão de sócios-torcedores, que almeja alcançar a marca de 40 mil associados — já tem quase 38 mil. Resta ainda mais de um dia de venda e a expectativa é de uma presença em quantidade ainda maior dos alvinegros.

Em entrevista ao site oficial do Ceará, o técnico Tiago Nunes destacou a importância do torcedor na arquibancada para o clube, que busca uma vaga na semifinal do torneio regional. “Que a gente possa jogar bem, repetir boas atuações e, principalmente, estando na nossa casa, com nosso torcedor, ter confiança, (para) que possamos, juntos, buscar esta classificação", disse.

