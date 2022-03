Vina chega ao mata-mata do Nordestão com números decisivos pelo Ceará

O meia Vina participou diretamente de seis gols nos últimos quatro jogos do Ceará, quando a equipe venceu o São Raimundo-RR, CSA, Tuna Luso-PA e Campinense. As atuações decisivas do camisa 29 representam 75% dos tentos marcados pelo Alvinegro neste recorte de partidas.

Nos últimos quatro confrontos, o Vovô fez oito gols sem sofrer nenhum, garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil e avançou para o mata-mata da Copa do Nordeste com a melhor campanha geral do certame. Neste período, Vina balançou as redes duas vezes e deu quatro assistências.

O jogador chega com números decisivos para a partida contra o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, 24, no Castelão. No elenco alvinegro, Vina divide a artilharia com Mendoza, cada um com quatro tentos, e é o jogador com mais participações diretas em gols, com oito no total.

Desde 2020 no Ceará, Vina soma 121 jogos pelo clube. Ele tem 38 gols e 19 assistências com a camisa alvinegra. Na Copa do Nordeste, o meia tentará ajudar o time a conquistar o tri na competição.

O atleta foi decisivo no bi do time na Lampions League em 2020. O meia terminou como o artilheiro da competição na ocasião, com cinco gols.

