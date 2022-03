Cléber cresce de produção e soma três gols nos últimos quatro jogos

O centroavante Cléber foi responsável por marcar o gol da vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Campinense, o que foi decisivo para o time terminar a fase de grupos da Copa do Nordeste com a melhor campanha geral. O tento em Campina Grande é o terceiro dele nos últimos quatro confrontos.

O camisa 89 venceu a concorrência com Zé Roberto, soube aproveitar melhor as oportunidades e ganhou status de titular na equipe em meio à preparação de Matheus Peixoto e Dentinho, que ainda não estrearam por questões físicas.

Antes de decidir a favor do Vovô contra o Campinense, Cléber fez um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo e marcou outro no triunfo por 2 a 0 diante da Tuna Luso. Ambos os jogos foram válidos pela Copa do Brasil.

"Tenho essa meta de sempre estar entrando em campo, fazendo gols, dando assistências. O professor vem botando as peças que acha ideal para o jogo. É pensar jogo a jogo, trabalhar porque a disputa está sendo sadia", comentou Cléber após a vitória sobre os paraibanos.

Classificado como líder do grupo B, o Ceará tem a vantagem de jogar em casa no mata-mata. Nesta quinta-feira, 24, em duelo único, o Alvinegro recebe o CRB no Castelão para confronto pelas quartas de final do Nordestão.

