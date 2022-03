Ceará chega ao mata-mata com a defesa menos vazada da Copa do Nordeste

O Ceará chega ao mata-mata da Copa do Nordeste ostentando o favoritismo, respaldado pela melhor campanha geral da fase de grupos da competição em 2022 com 18 pontos conquistados em oito partidas. Além disso, o Vovô avançou com o status de melhor defesa do torneio.

O time do Porangabuçu foi o menos vazado da fase de grupos do certame regional com apenas dois gols sofridos nos oito embates disputados. Em seis confrontos, o Alvinegro não teve a sua meta vazada.

Os únicos jogos em que o Ceará sofreu gols foram nos empates em 1 a 1 com o Fortaleza e Sampaio Corrêa. A campanha da equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes na primeira fase teve cinco vitórias e três empates. É a quarta edição de Copa do Nordeste consecutiva que o Vovô termina a etapa de grupos invicto.

O Alvinegro encerrou a fase de grupos como líder do grupo B com os 18 pontos conquistados e com a melhor campanha geral. A segunda melhor campanha geral foi a do Fortaleza com 16 pontos - o Tricolor ficou em primeiro na chave A.

O Ceará encara o CRB nesta quinta-feira, 24, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O escrete do Porangabuçu tem a vantagem de atuar em casa, no Castelão, por ter feito melhor campanha.

