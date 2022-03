Ceará abre check-in para jogo contra o CRB-AL pela Copa do Nordeste

Sócios-torcedores do Alvinegro de Porangabuçu já podem garantir um lugar para acompanhar o Vovô no confronto diante da equipe alagoana, marcado para esta quinta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão

O Ceará abriu neste domingo, 20, o check-in para os sócios-torcedores que pretendem acompanhar o clube no jogo contra o CRB-AL na próxima quinta-feira, 24, às 19 horas, na Arena Castelão. Decisivo, o confronto será definido em partida única e é válido pela fase de quartas de final da Copa do Nordeste.

Os sócios dos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade já podem acessar o site sociovozao.com e reservar um lugar no estádio. Para realizar o check-in, será necessário apresentar o certificado de vacinação com as três dodes de vacina cadastrando na plataforma documento emitido pelo ConecteSUS. Crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos devem ter duas doses da vacina, enquanto menores de 12 não precisam apresentar o comprovante.

Sobre o assunto Ceará finaliza a fase de grupos do Nordestão de forma invicta pelo quarto ano consecutivo

Tiago Nunes enaltece campanha do Ceará no Nordestão e explica escolha por Lucas Ribeiro

Ceará se reapresenta e começa preparação para duelo diante do CRB-AL nesta segunda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará ainda irá anunciar informações de check-in para os planos Time do Povo, Consulado Alvinegro e sobre a venda de ingressos avulsos para o duelo.

Tags