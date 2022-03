Ceará se pronuncia sobre reembolso da 10ª Feijoada da Arrancada e estipula data para devolução

Através de uma nota oficial, o Alvinegro de Porangabuçu atribuiu o atraso do ressarcimento dos valores dos ingressos a empresa responsável pela operação de crédito do clube

O Ceará se pronunciou, através de uma nota oficial, sobre a situação referente ao reembolso dos valores dos ingressos da “Feijoada da Arrancada”. De acordo com o comunicado, a demora do ressarcimento aos torcedores está acontecendo em virtude de problemas com a empresa responsável pela operação de crédito do clube.

“Estamos tomando as medidas judiciais cabíveis acerca do injustificável atraso para o estorno dos valores dos ingressos da 10ª Feijoada da Arrancada”, diz a nota.

Apesar das medidas judiciais terem sido tomadas, o clube resolveu sanar a questão por conta própria para evitar demais transtornos. Desta forma, a devolução dos valores será realizada a partir do dia 16 de março, por ordem alfabética. Junto do reembolso, o Vovô anunciou que irá dar uma cortesia para o setor superior da Arena Castelão para o jogo entre Ceará e Botafogo pela Série A do Brasileirão.

“Os torcedores que ainda não receberam o reembolso dos ingressos da Feijoada da Arrancada poderão comparecer à sede do Ceará Sporting Club (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu), portando documento oficial com foto e ingresso”, esclarece o comunicado.

Entenda o caso

A “Feijoada da Arrancada” é um evento anual realizado pelo Ceará com o intuito de promover o primeiro contato entre a torcida e o elenco da temporada. Previsto para acontecer no dia 16 de janeiro deste ano, a festa precisou ser cancelada devido ao decreto estadual publicado por Camilo Santana no mês em questão. Entre as sanções, havia a limitação da quantidade de pessoas presentes em um mesmo local, seja ele aberto ou fechado.

Diante da quantidade de ingressos vendidos antecipadamente, o clube enfatizou, no anúncio do cancelamento, de que o início dos reembolsos começariam a ser realizados a partir do dia 17 de janeiro, o que não ocorreu.