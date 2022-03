Novo camisa 9: Ceará avança em negociação com o atacante Matheus Peixoto

Matheus Peixoto disputou 19 jogos e marcou 15 gols na atual temporada pelo time da Ucrânia. Jogador retornará ao Brasil após o início da guerra no país do Leste europeu

O Ceará tem negociações avançadas com o atacante Matheus Peixoto, do Metalist Kharviv, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Ucraniano. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Matheus Peixoto disputou 19 jogos e marcou 15 gols na atual temporada pelo time da Ucrânia. Jogador retornará ao Brasil após o início da guerra no país do Leste europeu. A negociação com o Alvinegro visa o empréstimo até o fim da temporada. Caso se concretize a transferência, o centroavante chega para suprir a principal expectativa da contratação de um camisa 9 que chegue para assumir o protagonismo de gols da equipe do Porangabuçu.

Em 2021, o atacante de 26 anos se destacou vestindo a camisa do Juventude. Na temporada passada, ele disputou 27 partidas e balançou as redes 12 vezes.

