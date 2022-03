Ceará realiza a quinta edição do Dia da Gloriosa em Porangabuçu

Evento contemplou torcedoras, atletas, funcionárias, prestadores de serviço e até as esposas dos jogadores do elenco profissional do Ceará

O Ceará promoveu na manhã deste sábado, 12, a quinta edição do Dia da Gloriosa, comemoração alvinegra em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Vovô preparou ações para as sócias-torcedoras do clube na sede de Porangabuçu, que também tiveram direito a levar consigo uma acompanhante ao evento.

No Ginásio Vozão, o Ceará realizou shows, oficinas de estética e workshops, que tiveram participação de funcionárias, prestadoras de serviço, atletas e torcedoras do clube, além das esposas dos jogadores do futebol masculino, em alusão à representatividade feminina no esporte.

No final do evento, as torcedoras que compareceram foram presenteadas com rosas pelos atletas do time profissional do Ceará.

Veridiano Pinheiro, Diretor de Promoções e Atividades Sociais do Ceará, falou sobre a realização e a importância da festa para as torcedoras do clube.

“O Dia da Gloriosa é mais uma tradição do Ceará Sporting Club. É um dia cheio de atividades que a gente prepara para que as nossas sócias-torcedoras possam estar ainda mais próximas do clube. Além de tudo, é mais uma oportunidade do clube mostrar que ser sócio é mais do que ter o direito de ir ao estádio, mas uma série de vantagens exclusivas”, disse.

