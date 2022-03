Com foco na Copa do Brasil, elenco do Ceará treinou na manhã de domingo

Com o jogo único da segunda fase da Copa do Brasil marcado para esta terça-feira, 15, diante da Tuna Luso-PA, no Castelão, o elenco do Ceará aproveitou o domingo para seguir se preparando e logo cedo, às 8 horas, os jogadores iniciaram o expediente em Porangabuçu.

Os atletas começaram o dia assistindo vídeos no auditório da sede do clube e depois de um trabalho de aquecimento no campo auxiliar, foram para o gramado principal de Carlos de Alencar Pinto e participaram de um treino tático, sob o comando do técnico Tiago Nunes. O apronto, porém, será feito na tarde desta segunda-feira, 14, véspera do jogo.

Com a semana livre de jogos, a comissão técnica do Vovô fechará sete dias consecutivos de trabalho, utilizados tanto para ajustes no time como para recuperação de atletas. O volante Fernando Sobral e o atacante Yuri Castilho, por exemplo, treinaram separado na semana, como um início de transição, e tentam ficar à disposição para o duelo de terça. O clube, no entanto, só divulga o boletim médico uma hora antes de cada jogo.

Tiago Nunes também ganhou mais uma opção para encarar a Tuna. O recém-chegado Rodrigo Lindoso foi regularizado na sexta-feira, 11, e poderá estrear pelo Vovô, se o treinador quiser. O volante treina em Porangabuçu desde quarta-feira, 9, e vinha trabalhando normalmente no Internacional antes, já tendo feito três jogos na temporada.

Avançar para a terceira fase da Copa do Brasil vale R$ 1,9 milhão. Não há nenhuma vantagem para Ceará ou Tuna Luso no jogo. Quem vencer garante classificação e se o duelo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis.



