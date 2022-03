Com mais de uma semana só de treinos pela frente, Ceará tentará recuperar atletas lesionados

Após dois dias de folga, o elenco do Ceará se reapresentou na tarde desta terça-feira, 8. O grupo iniciou a preparação para encarar a Tuna Luso-PA, pela Copa do Brasil, mesmo sem saber ainda a data exata do duelo — será entre 15 e 17 de março.

O Vovô terá, portanto, de oito a dez dias de trabalho para se preparar para a partida, que será única, válida pela segunda fase do torneio. Além de fazer os ajustes necessários do time, a ideia da comissão técnica é recuperar atletas. Atualmente, o Vovô tem seis jogadores no departamento médico.

O lateral-direito Marcos Ytalo, o volante Richard e o centroavante Jael cumprem protocolo de pós-operação e não devem voltar agora, no entanto, o lateral-direito Michel Macedo, o volante Fernando Sobral e o Yuri Castilho podem ganhar condição de jogo nesse período. Os dois últimos tratam edema na coxa esquerda, enquanto o primeiro tem outro tipo de lesão na coxa direita.

"É um período onde a gente vai tentar, ao máximo, acelerar o processo de recuperação de jogadores como o Sobral; o Richard tem um período longo ainda a cumprir de recuperação da fratura que teve; o próprio Yuri Castilho, (bem) como a preparação física do Dentinho, que está há um tempo parado, precisa ter um cuidado especial com a preparação física dele para ter condições de retornar em alto nível e performar”, disse o técnico Tiago Nunes, na última coletiva concedida.

No expediente desta terça, os atletas que iniciaram o último jogo realizaram avaliações com a equipe de fisiologia, seguidos por trabalhos preventivos e finalizaram o dia com o treinamento em campo. Os demais membros do elenco participaram de atividades de força na na academia e, junto do outro grupo, concluíram o treino no gramado.

Para a semana, a comissão técnica definiu que os treinos vão acontecer todos no turno da manhã. De terça até domingo, o elenco se apresentará em Porangabuçu às 8 horas.

A partida contra o Tuna Luso será realizada no Castelão e não há nenhum tipo de vantagem de resultado para nenhuma das equipes.



