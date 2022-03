Com Rodrigo Lindoso, Ceará realiza segundo treino visando jogo pela Copa do Brasil

O Ceará realizou na manhã desta quarta-feira, 9, em Porangabuçu, o segundo treinamento da semana. O volante Rodrigo Lindoso foi anunciado oficialmente nesta quarta e já treina com elenco. A equipe já se prepara para o próximo confronto na temporada, que será contra a Tuna Luso-PA, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo deve acontecer entre os dias 15 e 17 de março.

Fernando Sobral e Yuri Castilho iniciaram período de transição e fizeram trabalho separado. O volante Richard, que se recupera de cirurgia no maxilar, esteve presente no aquecimento com o grupo, porém ainda não participa de atividades de impacto com o restante do grupo. O atacante Dentinho realizou sozinho exercícios de preparação física. Rodrigo Lindoso treinou com o elenco e é opção para Tiago Nunes. O atleta deve ser apresentado no próximos dias.

Sobre o assunto Integrado ao elenco, volante Rodrigo Lindoso participa de treino no Ceará

Com mais de uma semana só de treinos pela frente, Ceará tentará recuperar atletas lesionados

Victor Luís fala sobre bom início de temporada no Ceará: "Me preparei para isso"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após vencer o CSA-AL, pela Copa do Nordeste, e ter dois dias reservados para descanso, o grupo comandado por Tiago Nunes se reapresentou terça-feira, 8. Os atletas iniciaram as atividades com trabalho de força na academia do clube e aquecimento em campo. Depois disso, o técnico Tiago Nunes organizou um treino tático.

O Vovô volta a treinar nesta quinta-feira, 10, com a atividade no período da manhã. Até o final dessa semana, o grupo fará mais quatro atividades, todas em Porangabuçu.



Tags