Rodrigo Lindoso é regularizado e pode estrear pelo Ceará na Copa do Brasil

O volante Rodrigo Lindoso, décimo reforço do Ceará para a temporada 2022, já pode estrear pelo clube nesta terça-feira, 15, no duelo contra o Tuna Luso pela Copa do Brasil. O jogador teve seu nome publicado no BID nesta sexta-feira, 11, e está regularizado para entrar em campo pelo Vovô.

Mais cedo, o atleta foi apresentado oficialmente no Porangabuçu e disse estar bem fisicamente. "Fiz toda a minha pré-temporada (no Internacional), vinha treinando normalmente. Estou em atividade. Só aquela questão do ritmo do jogo, que isso vamos pegando com o passar dos jogos, mas fisicamente (estou) bem”, afirmou.

O meio-campista comentou ainda sobre as posições em que pode atuar no time. "Se eu disser que sou 100% primeiro volante eu vou estar mentindo e hoje acho que ninguém praticamente faz isso. Todo mundo tem que ter uma noção no dia a dia, até porque a gente faz muitos conceitos de um zagueiro, de um atacante. Então não que eu vá ficar lá na frente, mas definir hoje o que é primeiro ou segundo volante é muito difícil. Eu hoje sou bem mais primeiro volante, mas já joguei muito de segundo, também depende muito de treinador, mas nos últimos três anos eu venho jogando de primeiro volante."

O Esportes O POVO analisou o perfil do volante e como ele pode ajudar o clube do Porangabuçu. O Alvinegro contratou Rodrigo Lindoso por empréstimo, cedido pelo Internacional, com vínculo até o fim da temporada 2022.

