Ceará tem primeira semana completa de descanso entre os jogos desde o início do ano

Após a vitória contra o CSA no último sábado, 5, válido pelo Nordestão, o Ceará voltará a jogar somente na semana seguinte, entre os dias 15 e 17 de março, quando enfrentará o Tuna-Luso-PA em casa pela segunda fase da Copa do Brasil.

Eliminado precocemente do Estadual, o Ceará “ganhou” folga no calendário, uma vez que o Alvinegro teria esta semana disponível para realizar seus jogos do Estadual, caso avançasse para as semifinais.

Sobre o assunto Victor Luis destaca união entre jogadores e torcida: "Faz o Ceará crescer"

Em nove partidas na temporada pelo Ceará, Victor Luis iguala melhor marca de gols da carreira

Tiago Nunes exalta atuação diante do CSA: "Futebol digno da grandeza do Ceará"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De folga nesta segunda-feira, o elenco do Ceará retorna às atividades na terça, 8, para iniciar a preparação para o confronto na Copa do Brasil. Com a data do jogo prevista para a próxima semana, o Vovô terá a primeira semana completa de descanso entre os jogos desde que estreou na temporada, na vitória por 1 a 0 contra o Sousa-PB, e o curto período entre as partidas se intensificou já na segunda rodada da Copa do Nordeste, quando enfrentou o rival Fortaleza cinco dias depois.

Com o confronto contra o CSA pela sétima rodada do Nordestão, o Alvinegro disputou uma maratona de nove partidas em 29 dias, o que dá uma média aproximada de um jogo a cada três dias.

Com problemas de Covid-19 na reta final da pré-temporada, o Ceará acumulou alguns desfalques já no início do ano, o que prejudicou a equipe a ganhar ritmo de jogo. Além disso, o calendário apertado logo no início do ano promoveu um desgaste físico nos atletas ao decorrer dos jogos, chegando ao ponto de alguns jogadores pedirem substituição por ainda não estarem em pleno auge físico.

A equipe de Tiago Nunes também não escapou das lesões. Michel Macedo, Lima, Marlon, Fernando Sobral e Iury Castilho foram alguns dos atletas que já marcaram presença no departamento médico neste ano por lesões musculares.

Em coletiva após o jogo no Nordestão, o treinador disse que usará essa semana livre para acelerar o processo de recuperação dos atletas que estão no departamento médico.

"Nosso momento de baixa na temporada foi coincidentemente quando nós tivemos momentos de jogadores importantes na equipe. Jogadores que não puderam ser relacionados por lesão e continuaram fora. Então, esse período de dez dias, nós vamos tentar ao máximo acelerar o processo de recuperação de jogadores como o Fernando Sobral, o Richard que teve uma fratura, o Yuri Castilho e o Michel que teve uma lesão no jogo em Roraima. A preparação física do Dentinho que chegou agora para ele voltar a performar em alto nível. Uma série de fatores que a gente vai usar esse tempo não só para preparar, mas para recuperar jogadores importantes para essa etapa fundamental da temporada na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil a partir do dia 15", disse Tiago Nunes.



Tags