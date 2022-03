Rodrigo Lindoso afirma estar em forma e projeta duelo do Ceará na Copa do Brasil

Novo volante do Alvinegro foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 11, no CT de Porangabuçu

O Ceará apresentou oficialmente o volante Rodrigo Lindoso na manhã desta sexta-feira, 11, após o treino no CT de Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o atleta afirmou estar bem fisicamente e projetou o confronto contra o Tuna Luso-PA pela segunda fase da Copa do Brasil, que ocorrerá no próximo dia 15.

“Eu digo que a gente tem uma pequena vantagem. Claro, com todo respeito ao nosso adversário, mas a gente joga dentro de casa, com a nossa torcida. Eu vi que há pouco tempo atrás liberaram 100% (de capacidade) nos estádios, mais uma coisa boa, eu creio que o estádio vai estar cheio. Então eu creio que isso pode ser uma pequena vantagem para nós”, disse o volante.

“Fiz toda minha pré-temporada (no Internacional), vinha treinando normalmente. Mas fisicamente bem, estou em atividade. Só aquela questão do ritmo do jogo, que isso vamos pegando com o passar dos jogos, mas fisicamente bem”, afirmou.

O atleta ainda falou sobre a possibilidade de estrear já contra o Tuna Luso, em duelo pela Copa do Brasil.

“Eu não sei se eu vou estar (no jogo). Mas eu creio que eu chego para somar bastante e se eu estiver em campo é porque vou estar pronto, vou estar preparado”, concluiu.

