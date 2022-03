Rodrigo Lindoso fala sobre quais posições pode atuar no meio-campo do Ceará

Décimo reforço do Ceará para 2022, Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva de apresentação nesta terça-feira, 11, no CT de Porangabuçu. Terceiro volante contratado nesta janela de transferências, o atleta afirmou que pode jogar tanto recuado quanto mais avançado neste setor do meio de campo da equipe alvinegra.

“Se eu disser que sou 100% primeiro volante eu vou estar mentindo e hoje acho que ninguém praticamente faz isso. Todo mundo tem que ter uma noção no dia a dia, até porque a gente faz muitos conceitos de um zagueiro, de um atacante. Então não que eu vá ficar lá na frente, mas definir hoje o que é primeiro ou segundo volante é muito difícil. Eu hoje sou bem mais primeiro volante, mas já joguei muito de segundo, também depende muito de treinador, mas nos últimos três anos eu venho jogando de primeiro volante”, afirmou.

Rodrigo Lindoso chega ao Ceará por empréstimo junto ao Internacional até o fim da temporada e o Alvinegro dividirá parte dos salários do atleta com o clube gaúcho. A tendência é de que o jogador disputará posição com Richard pela titularidade, mas como analisou o Esportes O POVO, os dois podem atuarem juntos em determinados contextos.

