Victor Luís fala sobre bom início de temporada no Ceará: "Me preparei para isso"

Um dos destaques do Ceará neste início de temporada, Victor Luís concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 9, antes do treino no CT de Porangabuçu. O atleta mostrou-se satisfeito com a fase goleadora e também sobre a sequência de jogos como titular da equipe.

“Claro que a gente fala de uma preparação muito boa, de uma expectativa muito boa no começo de temporada. Mas com certeza não imaginava que seria dessa maneira com gols. Mas fico muito feliz, me preparei para isso. Estou muito feliz com essa fase, de estar ajudando os companheiros dentro do campo, podendo ajudar o Ceará dentro de campo também e espero fazer mais gols com a camisa”, falou.

“Eu acho que a sequência de jogos é importantíssima para todos os jogadores. Como eu disse, fico muito feliz poder ter essa sequência, estar vestindo a camisa do Ceará novamente, para mim é um orgulho muito grande. Estar participando de grandes jogos. Eu almejo coisas grandes aqui dentro, quero ser lembrado como um vencedor aqui dentro, como um cara que deu a vida pelo Ceará dentro de campo”, disse o lateral.

Victor Luís foi autor de um dos dois gols do Ceará sobre a vitória contra o CSA, pela Copa do Nordeste. Com o feito, o lateral-esquerdo soma três tentos em 2022 e já igualou a melhor marca goleadora da carreira, em 2015, quando também atuava pelo Alvinegro.

Em 10 jogos do Ceará na temporada, Victor Luís atuou em nove, todas como titular. O atleta ficou de fora apenas do confronto contra o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, e que terminou empatado por 1 a 1.

