Integrado ao elenco, volante Rodrigo Lindoso participa de treino no Ceará

Um vídeo divulgado pelo Ceará nesta terça-feira, 8, mostrou que o volante Rodrigo Lindoso já está integrado ao elenco e participando das atividades em campo sob o comando do treinador Tiago Nunes. Fernando Sobral e Richard, que estavam entregues ao departamento médico, também aparecem na filmagem treinando normalmente com bola, dando indícios de que devem estar à disposição para as próximas partidas.

Em solo cearense desde segunda-feira, 7, Rodrigo Lindoso foi aprovado nos exames médicos e restam somente detalhes para que o Alvinegro de Porangabuçu oficialize a contratação por empréstimo do atleta de 32 anos junto ao Internacional-RS.

Com uma semana de descanso, o Ceará só volta a campo entre os dias 15 e 17, quando enfrentará o Tuna Luso-PA, na Arena Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único e eliminatório. O período sem partidas será importante para que jogadores recém-chegados, como Dentinho e Lindoso, possam se adaptar ao clube e ao esquema tático de Tiago Nunes, além da possibilidade de recuperar atletas importantes que enfrentaram lesões neste início de temporada, como Richard, Sobral e Michel Macedo.

