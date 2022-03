Em nove partidas na temporada pelo Ceará, Victor Luis iguala melhor marca de gols da carreira

Lateral-esquerdo foi autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na noite deste sábado, pela sétima rodada da Copa do Nordeste

Com o gol marcado na vitória por 2 a 0 diante do CSA-AL, Victor Luis chegou a três gols marcados em nove partidas na temporada pelo Ceará. Com isso, o lateral-esquerdo igualou marca de 2015, a melhor da carreira, quando balançou as redes três vezes, também pelo Vovô. Naquele ano, o atleta disputou 27 jogos com a camisa alvinegra.

Em 2015, foi peça importante na campanha de reabilitação do Alvinegro na Série B, que lutou contra o rebaixamento naquele ano. Nas duas passagens, o jogador de 28 anos soma seis tentos em 36 partidas disputadas pelo Ceará.

Victor Luis anotou mais de um gol em outras duas temporadas. Em 2017 e 2020, balançou as redes duas vezes atuando pelo Botafogo-RJ.

O Ceará volta a campo na terça-feira, 15, diante de Tuna Luso pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo Nordestão, o Vovô enfrenta o Campinense-PB, no dia 19, um sábado, no estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba, pela última rodada da fase de grupos.



