Ceará rescinde contrato com atacante Gabriel Santos

Jogador ainda tinha vínculo de empréstimo com o Vovô até maio, mas com o espaço reduzido no time, acabou acertando saída antes do previsto

O atacante Gabriel Santos não faz mais parte do elenco do Ceará. Atleta e clube acertaram a rescisão na tarde desta terça-feira, 8. Ele estava emprestado ao Vovô pela Caldense-MG até maio, mas a diretoria alvinegra resolveu antecipar o término do vínculo.

Contratado como aposta em setembro do ano passado, pelo bom desempenho na Série D do Brasileiro, Gabriel Santos jogou pouco no Ceará. Ao todo, foram nove partidas pelo clube, sendo cinco na Série A de 2021, três na atual Copa do Nordeste e uma no Campeonato Cearense deste ano. O atacante, porém, ficou poucos minutos em campo na maioria das vezes e não marcou nenhum gol.

O atleta de 22 anos tinha uma opção de compra de direitos econômico por parte do Vovô, de 60%, caso fosse bem, mas o desempenho abaixo do esperado fez com que a passagem dele pelo Ceará fosse abreviada.

Com a saída de Gabriel Santos, o Vovô conta agora com oito atacantes: Cléber, Dentinho, Erick, Yuri Castilho, Jacaré, Jael, Mendoza e Zé Roberto.



