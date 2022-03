Ceará anuncia a contratação do volante Rodrigo Lindoso, ex-Internacional

O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira, 9, a contratação do volante Rodrigo Lindoso, ex-Internacional. O atleta de 32 anos havia realizado os exames físicos na última segunda-feira e assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro até o fim da temporada, se tornando o décimo reforço da equipe no ano. O Vovô dividirá com o clube gaúcho parte dos salários do jogador.

Pelo Internacional, o volante disputou 36 jogos na última temporada, sendo 26 pelo Brasileirão. No último ano, o novo reforço do Alvinegro marcou dois gols e distribuiu uma assistência pelo Colorado.

Já integrado ao elenco, a chegada de Rodrigo Lindoso reforça o setor de primeiro homem de meio-campo do Vovô, que também conta com Richard Coelho para disputar a posição, mas que atualmente se recupera de uma fratura na mandíbula.

O contrato de Rodrigo Lindoso com o Internacional vai até o fim deste ano, ou seja, caso o Colorado não renove antes de cedê-lo por empréstimo ao Ceará, o jogador ficará livre no mercado para firmar um vínculo definitivo com qualquer outro clube na próxima temporada.

