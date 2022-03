Tiago Nunes elogia atuação de Cléber em vitória do Ceará: "Tem que valorizar"

Cléber encerrou o longo jejum de gols no Ceará após marcar o gol que garantiu a vitória do time alvinegro por 3 a 0 sobre o São Raimundo-RR, na noite da última quarta-feira, 2, em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tiago Nunes elogiou a atuação do atleta e explicou o porquê optou pelo jogador para iniciar entre os titulares.

“O Cléber é um jogador tem um coração enorme, que corre para todo o time, não tem tempo ruim com ele. A gente sabe que tem uma cobrança muito grande em cima dele por ser um atacante, que precisa fazer gols. Mas a dedicação que ele tem para o time é algo que a gente tem que elogiar sempre, tem que valorizar”.

“A característica do jogo pedia um jogador de mais estatura, de um pouco mais de movimento, mobilidade, porque a gente sabia que pela condição do gramado não ia ter muita condição de fazer tabelas curtas. Mesmo assim o time tentou jogar, teve boa qualidade de jogo, mas a gente imaginava que ia ser um jogo um pouco mais físico, e por isso a presença do Cléber. Se portou muito bem, lutou, teve vantagem sobre os defensores muitas vezes. Até fugiu da sua característica principal em alguns momentos, caiu de lado, se movimentou e foi premiado com um gol”, explicou o treinador.

Cléber não marcava um gol pelo Ceará desde o jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão do ano passado. De lá pra cá, foram 13 partidas sem balançar as redes, o que gerou impaciência e críticas por parte da torcida. Na temporada, o atacante disputou seis jogos, sendo três como titular.

