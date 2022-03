Ceará abre check-in para jogo contra o CSA pela Copa do Nordeste

Partida está marcada para sábado, 5, às 19h45min, no Castelão, pela sétima rodada do Nordestão

Após classificação na Copa do Brasil, o Ceará volta a campo pelo Nordestão diante do CSA-AL. O torcedor alvinegro já pode garantir presença para a partida via check-in. O duelo acontece no próximo sábado, 5, às 19h45min, na Arena Castelão, pela sétima rodada do certame regional.

Os sócios-torcedores do planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade já podem garantir vaga para o jogo. Nesta quinta-feira, 3, será liberado o check-in para os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro.

Sobre o assunto Lima fala em superação do Ceará: "A gente não pode mais pensar na desclassificação"

Mendoza elogia atuação do Ceará diante do São Raimundo: "Estamos de parabéns"

Ceará tem adversário definido para a 2ª fase da Copa do Brasil; veja detalhes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O check-in pode ser realizado através do site Sócio Vozão ou por confirmação via e-mail. A venda de ingressos para o duelo contra o time alagoano terá início nesta quinta-feira, 3.

Para comparecer ao estádio, o torcedor deverá estar imunizado contra a Covid-19 com duas doses ou dose única. Além disso, é necessária a confirmação da vacinação no site do clube, após emissão do certificado no sistema Conecte SUS.



Tags