Ceará tem adversário definido para a 2ª fase da Copa do Brasil; veja detalhes

Próxima fase do certame nacional está previsto para acontecer ainda em março e segue no formato de jogo único e eliminatório. O Vovô terá a vantagem de atuar na Arena Castelão, mas com a obrigação de vencer, já que em caso de empate a disputa irá para os pênaltis

Classificado na Copa do Brasil após derrotar o São Raimundo por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 2, o Ceará terá o Tuna Luso, do Pará, como adversário na próxima fase do torneio nacional, em duelo que será disputado na Arena Castelão. O confronto será único e eliminatório, mas diferente da fase de entrada, não haverá vantagem de resultados para nenhuma das equipes. Em caso de empate a decisão será nos pênaltis.

Segundo a tabela básica divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil estão previstos para acontecer em duas semanas: dia 9 e 10, e 16 e 17 de março. Além do torneio, o Vovô tem a Copa do Nordeste em curso e a Copa Sul-Americana, que se inicia dia 6 de abril.

Sobre o assunto Em apenas nove partidas, Mendoza iguala número de gols marcados pelo Ceará em 2021

Ceará domina, vence o São Raimundo por 3 a 0 e se classifica na Copa do Brasil

Mendoza elogia atuação do Ceará diante do São Raimundo: "Estamos de parabéns"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adversário do Alvinegro de Porangabuçu, o Tuna Luso eliminou o Novorizontino-SP, por 1 a 0, atuando no Baenão, em Belém (PA). Na história, o retrospecto é de equilíbrio entre paraenses e cearenses. Ao todo, foram 14 encontros, todos válidos pela Série B, com seis vitórias para cada lado e dois empates. O último embate entre as equipes aconteceu em 2001, na vitória por 2 a 0 do Ceará.



Tags