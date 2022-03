Lima fala em superação do Ceará: "A gente não pode mais pensar na desclassificação"

O meia lamenta a derrota sofrida contra o Iguatu no último fim de semana, mas projeta volta por cima da equipe: "Tem a temporada toda pela frente"

O meia-atacante Lima concedeu entrevista coletiva antes da bola rolar entre São Raimundo-RR e Ceará na noite desta quarta-feira, 2, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. De volta após um período de transição, o jogador lamentou a desclassificação no Campeonato Cearense no último fim de semana, mas projeta volta por cima da equipe na temporada.

“A gente sentiu bastante essa derrota. Sair nesse momento do Campeonato Cearense, tem que sentir mesmo. Mas o futebol é dinâmico, a gente tem que seguir em frente. Já temos um jogo decisivo pela frente e a gente não pode mais pensar na desclassificação do campeonato. Agora a gente tem um mata-mata aí pela frente. Passou, sentimos bastante e já conversamos entre nós. Agora é lutar e dar 100% nesse jogo para buscarmos a classificação, tem a temporada toda pela frente”, disse o meia.

O Ceará duela fora de casa em confronto único contra o São Raimundo-RR, mas tem a vantagem do empate para conquistar a classificação. Questionado o que seria mais vantajoso, o meia afirmou que prefere jogar dentro de seus domínios: “Eu prefiro jogar em casa. Em nosso estádio, com a nossa torcida nos apoiando. Nessa fase a gente joga fora, em um campo complicado onde a gente já fez o reconhecimento, mas a gente vai passar por cima de tudo isso e buscar a classificação”.

