Mendoza elogia atuação do Ceará diante do São Raimundo: "Estamos de parabéns"

Atacante colombiano comemora classificação do Alvinegro de Porangabuçu à próxima fase da Copa do Brasil e pede equipe focada na sequência da temporada para alcançar os objetivos traçados pelo clube

Pressionado após a eliminação para o Iguatu no Campeonato Cearense, o Ceará voltou a campo na noite desta quarta-feira, 2, no estádio Canarinho, em Roraima, e venceu o São Raimundo-RR pelo Placar de 3 a 0. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil e embolsou premiação de R$ 1,5 milhão.

Autor do primeiro gol alvinegro no confronto, o atacante Stiven Mendoza elogiou a atuação do Vovô e pediu que o time agora foque na sequência da equipe no restante da temporada.

"Hoje estamos de parabéns. Fizemos uma bela partida e saímos com a vitória. Agora é descansar e nos manter focados para alcançar nossos objetivos", disse o camisa 10 alvinegro na saída do campo após o término da partida.

Agora, o Vovô reencontra sua torcida neste sábado, 5, às 19h45min, quando enfrenta o CSA-AL na Arena Castelão. A partida é válida pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em caso de vitória, o Ceará confirma uma vaga nas quartas de final da competição regional.

