Com meta ousada na Copa do Brasil, Ceará precisa superar clima de pressão para largar bem

O Ceará vai estrear na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2, em um momento de pressão. A eliminação precoce no Campeonato Cearense gerou demissões no clube e até um protesto de torcedores no embarque da delegação alvinegra para Boa Vista, na segunda-feira, 28.

O elenco do Vovô, portanto, terá que superar toda essa situação para conseguir pelo menos um empate contra o São Raimundo, em Roraima, e assim avançar de fase no torneio, que é de extrema importância no planejamento do Ceará para 2022. Rentável, a Copa do Brasil é uma competição na qual o clube possui uma das metas mais ousadas na temporada.

A expectativa da diretoria alvinegra é que o time chegue pelo menos até as quartas de final do torneio nacional. Em termos de avanço nas competições de 2022, o Vovô também almeja a final da Copa do Nordeste e pelo menos disputar as oitavas de final da Sul-Americana. Na Série A, a ideia é ficar entre os dez primeiros para, no mínimo, conseguir nova vaga para a “Sula”. No Estadual, o objetivo no planejamento era levantar a taça, algo que ficou pelo caminho.

Por mais que tenha sido dolorida, a queda no Campeonato Cearense não impacta diretamente no orçamento da equipe. Não se pode dizer o mesmo da Copa do Brasil, daí a necessidade do Vovô sacudir a poeira rapidamente e voltar a se apresentar bem, aliando performance a resultados.

Só a partida contra o São Raimundo vale R$ 1,5 milhão para o Vovô e caso a meta das quartas de final seja atingida, o Alvinegro vai arrecadar, somente de cotas de avanço, R$ 11,57 milhões.

A última vez que o Ceará alcançou esta fase foi em 2020, quando arrecadou R$ 11,3 milhões, valor recorde até então. Na temporada passada, o Alvinegro entrou já na terceira fase, pois havia sido campeão da Copa do Nordeste do ano anterior, e acabou eliminado no Clássico-Rei.



