Robinson de Castro avalia 2021 do Ceará e traça metas para 2022

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, o presidente do clube fez um balanço da temporada e colocou objetivos a serem alcançados para o ano que vem nas cinco competições que o Alvinegro disputará

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 14, destacando diversos assuntos. Entre eles, o dirigente fez um balanço de 2021 e traçou metas para a próxima temporada.

O Ceará participou de cinco competições em 2021: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O presidente começou falando sobre o estadual, destacando que a competição não foi prioridade devido ao volume de jogos.

"Naquele momento a gente não priorizou o Campeonato Cearense. Tinha sido, até de certa forma, consensuado isso, pelo volume de jogos que tínhamos ali, já que o calendário apertou demais. E acabamos indo para a final em desvantagem e perdemos o título justamente por essa desvantagem".

O presidente ainda destacou que percebeu, mesmo com esse consenso, que o torcedor do Ceará valoriza muito o Campeonato Cearense, e que em 2022 o clube deve adotar outra postura.

Na Copa do Nordeste, Robinson falou que o Ceará é o grande destaque da competição, chegando à segunda final consecutiva e que por pouco não se sagrou campeão.

"Chegamos em duas finais de Copa do Nordeste. Alguns anos atrás isso já era muito comemorado. E hoje o Ceará será sempre um time que busca chegar a essa final. Se me perguntar o que eu imagino para o próximo ano na competição, eu diria que é chegar novamente na final".

Sobre a Copa Sul-Americana, o dirigente disse que a visão desde o início sempre foi fazer um bom papel por ser a primeira vez por participar da competição neste novo formato.

"Nós fizemos um grande papel, acho que não nos classificamos por pouco, por problemas no final da competição. O pós-Copa do Nordeste, suspensões e lesões enfraqueceram um pouco a nossa estrutura, mas fizemos uma boa competição. Chegou um momento que o continente falava muito do Ceará, e estamos de novo nessa competição, o que é muito importante".

Robinson disse ainda, que participar de competições internacionais vai virar rotina para o Ceará e colocou como metas passar de fase na Sul-Americana e garantir de novo uma competição internacional para 2023.

O presidente também assumiu um erro na preparação para a partida contra o Jorge Wilstermann, onde o desgaste dos atletas acabou sendo maior do que em La Paz, onde a altitude era maior, devido ao gramado ser muito fofo, mas que isso serve de aprendizado para a próxima vez.

Com relação à Copa do Brasil, o dirigente classificou como o grande ponto negativo da temporada.

"A gente acabou sendo desclassificado, justamente em um clássico, e não tiramos proveito da competição. Nós tínhamos ido muito bem em 2020 e fomos mal em 2021. Em 2022, vamos buscar no mínimo, voltar às quartas de final. Claro que se a gente conseguir mais, vamos aumentar o nosso propósito".

Sobre o Campeonato Brasileiro, Robinson de Castro ressaltou que a cada ano o Ceará se consolida mais na Série A. Destacando o quinto ano consecutivo na elite e dizendo que há cinco anos isso era um sonho.

"Só quem conseguiu atingir essa marca máxima de cinco anos seguidos na Série A no Nordeste foi o Bahia e o Sport, e o Ceará entra neste seleto grupo de nordestinos. A gente vai buscar, é claro, quebrar esse recorde e ir para o sexto ano, mas não vamos lutar contra o rebaixamento. Esse ano, aliás, nem premiação tinha para isso. A nossa meta é garantir o Ceará novamente em uma competição internacional. Claro que a permanência sempre é uma conquista, mas não vamos colocar isso como nosso propósito".

